EdF : Zidane est chaud pour remplacer Deschamps !

Dans : Equipe de France.

Lundi soir, l’Equipe de France a vécu une énorme désillusion avec la défaite inattendue contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro.

L’échec est terrible pour Didier Deschamps, vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et éliminé dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021. De toute évidence, un résultat aussi décevant était difficile à prévoir au vu de l’effectif de l’Equipe de France, qui se présentait pour cet Euro avec une attaque de rêve composée de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Il est maintenant question de savoir comment la France se relèvera. Avec ou sans Didier Deschamps ? Seul le sélectionneur des Bleus a la réponse. Car selon Fred Hermel, le président Noël Le Graët ne prendra pas la décision choc de virer l’ex-capitaine des Bleus. En revanche, Didier Deschamps pourrait démissionner. Et si tel était le cas, un certain Zinedine Zidane se tiendrait d’ores et déjà prêt à bondir selon le correspondant de RMC à Madrid.

« Une chose est claire : Noël Le Graët, le président de la FFF, ne va pas limoger Didier Deschamps, c’est impossible. En revanche, est-ce que Deschamps a envie de continuer ? Il n’a pas parlé de son avenir, mais hier soir il y a eu quelques éléments qui peuvent interroger. Il y a eu une perte de contrôle de Deschamps sur le groupe, on a vu ce qu’il s’est passé avec Pogba, avec Coman qui ne voulait pas sortir. On n’a plus le Didier Deschamps qui tient son groupe, il a perdu de l’autorité. Et lui-même pourrait se dire que c’est le moment de partir. Zidane ? Il est 100% prêt. Je vous rappelle qu’il a quitté le Real Madrid. Il n’attend que ça. Et son staff n’attend que ça » a lancé Fred Hermel, auteur d’un livre sur Zinedine Zidane et qui suit de près l’ancien entraîneur du Real Madrid. Reste maintenant à voir si le scénario selon lequel Didier Deschamps partirait de lui-même et serait remplacé par Zinedine Zidane verra le jour...