EdF ‍: Les buts défilent, Didier Deschamps en sueur

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens a coulé en Ligue des Champions, et son capitaine et dernier rempart avec. Ce n'est pas la première fois, et cela commence à inquiéter alors que Brice Samba est le numéro 2 en équipe de France.

En équipe de France, il ne faut pas attendre trop de surprises de la part de Didier Deschamps. En général, le sélectionneur a son groupe bien défini, et tout n’est pas bouleversé au moindre pépin ou malgré les contre-performances. Le champion du monde 1998 donne sa confiance et ne la retire pas facilement, et cela lui a jusqu’à présent bien réussi.

En ce qui concerne les gardiens de but, la donne est parfaitement claire même si cela n’empêche pas d’inquiéter. Si Mike Maignan fait l’unanimité depuis qu’il a pris le rôle de numéro 1 avec notamment une campagne éliminatoire à l’Euro assez dantesque, derrière lui, c’est beaucoup plus confus. Brice Samba a récolté le poste de numéro 2 dans une hiérarchie bien définie puisqu’Alphonse Areola est lui éternellement le troisième gardien. Le portier du RC Lens a su profiter de sa très belle saison avec le club « Sang et Or » pour débuter avec la France et répondre désormais à chaque appel de Didier Deschamps.

Samba sauvé par l’absence de concurrence ?

Mais depuis le début de la saison, sa forme interpelle. Son jeu au pied est passé de rassurant à inquiétant, et son attitude est pointée du doigt, avec un dilettantisme qui lui vaut de nombreuses relances ratées. En plus de cela, les arrêts décisifs se font de plus en plus rares, et sa culpabilité est engagée sur de nombreux buts, notamment dans la très médiatisée Ligue des Champions. A Séville ou au retour contre le PSV, il se fait lober sur sa ligne, ou il accompagne l’ouverture du score des Néerlandais à Lens du regard. Et à Londres ce mercredi soir, il n’a bronché sur plusieurs buts, perdant son côté décisif qui faisait sa force. Ainsi, il hérite d’un terrible 2/10 dans la notation, et tant sa performance que son attitude sont soulignée négativement par L’Equipe. « Le capitaine a sombré. Il est apparu trop relâché d'entrée sur ses relances et très loin de son meilleur niveau. Pris quasiment sur chaque but, il a manqué d'agressivité, de spontanéité. De tout en somme pour être à son meilleur niveau », a livré le quotidien sportif.

Dans les réactions sur les réseaux sociaux, l’inquiétude était aussi perceptible, certains remettant même en cause sa présence dans la liste de Didier Deschamps à l’Euro s’il continue sur cette lancée lors de la saison. Pour le moment, rien n’est remis en cause, notamment également parce que la concurrence n’est pas si féroce que cela chez les Bleus, même si des portiers comme Alban Lafont (Nantes), Lucas Chevalier (Lille) ou Guillaume Restes (Toulouse) poussent encore timidement.