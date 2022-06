EdF : Les Bleus ont tranché, Clauss n’a pas le niveau

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour sa troisième sélection avec l’équipe de France, Jonathan Clauss n’a pas réussi son entrée en Croatie (1-1) lundi en Ligue des Nations. Le latéral droit, coupable d’une faute évitable dans la surface, a provoqué le penalty égalisateur en fin de rencontre. Pas de quoi convaincre ses coéquipiers qui ne l’estiment pas au niveau.

Sans victoire après deux matchs dans cette Ligue des Nations, l’équipe de France a réduit ses chances de terminer en tête de son groupe. Après la défaite à domicile contre le Danemark (1-2) vendredi, un succès aurait relancé les hommes de Didier Deschamps. Mais alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire méritée en Croatie, les Bleus ont finalement concédé le match nul, la faute à un penalty concédé en fin de rencontre. L’erreur vient de l’entrant Jonathan Clauss, coupable d’une faute évitable sur Andrej Kramaric.

Cette action lourde de conséquence ne risque pas de redonner confiance au latéral droit. En effet, le journal L’Equipe nous apprend que le joueur du Racing Club de Lens a passé une semaine difficile avec les champions du monde. Le quotidien sportif indique que Jonathan Clauss n’a pas fait bonne impression pendant les séances d’entraînement. Le Lensois, malgré sa détermination, est apparu « friable ». Et malheureusement pour lui, ses coéquipiers ont remarqué son faible rendement. Autant dire que le staff de l’équipe de France a dû noter ses difficultés.

Coman pas assez solide

Les prochaines rencontres donneront peut-être à Jonathan Clauss l’opportunité de se rattraper. Mais le joueur aux trois sélections, habitué à jouer piston toute la saison avec les Sang et Or, n’est pas réputé pour sa solidité défensive alors que les Bleus en manquent cruellement. Un problème de plus pour le sélectionneur Didier Deschamps qui ne parvient pas à trouver la solution idéale pour ce poste de piston droit, où Kingsley Coman brille surtout dans la moitié de terrain adverse.