EdF : Leboeuf s’est « ennuyé » devant les Bleus, mais…

Samedi soir, l’Equipe de France a galéré pour battre la Bulgarie (0-1) à Sofia. Mais l’essentiel a été fait pour la bande à Didier Deschamps, qui occupe bien la tête de son groupe de qualifications à la Coupe du Monde 2018 devant la Suède à une journée de la fin. Sur le plateau de Téléfoot, Franck Leboeuf n’a pas voulu critiquer les joueurs de Didier Deschamps. Selon l’ancien Champion du Monde 1998, la manière était bien secondaire sur cette rencontre décisive…

« Nous aussi, à notre époque, on a connu des matchs très compliqués contre des équipes inférieures... L'essentiel, c'est de battre la Biélorussie maintenant, et d'aller à la Coupe du monde. C'est sûr que devant sa télé, on s'ennuie un peu, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Le plus drôle, c'est que les interrogations d'avant match, comme Digne à gauche, ce sont les joueurs qui déçoivent le moins » a lancé l’ancien défenseur central de Chelsea. Le refrain sera sans doute le même pour la réception de la Biélorussie au Stade de France mardi, où les Bleus devront assurer pour ne pas s’exposer au retour des Suédois.