EdF : Benzema c'est fini, Mbappé préfère Giroud !

Sans Karim Benzema, Olivier Giroud et Kylian Mbappé s’éclatent. Et ce n’est pas une surprise pour les suiveurs des Bleus, qui voient bien que le buteur du PSG aime marquer l’histoire, et peut le faire plus facilement avec Giroud plutôt qu’avec Benzema.

L’équipe de France effectue pour le moment un parcours très convaincant en Coupe du monde, avec une sortie de poule rapidement acquise puis une victoire bien maitrisée contre la Pologne. Avant d’affronter l’Angleterre, les Bleus sont confiants dans la défense de leur titre, même si l’idée d’affronter une sélection des Three Lions dont les dents rayent le parquet incite à la prudence. Mais s’il y a une sélection qui tremble actuellement, c’est bien celle dirigée par Gareth Southgate, tant les Bleus de Kylian Mbappé impressionnent. A l’étranger, l’attaquant du PSG est considéré comme la menace ultime et sa capacité à faire la différence à tout moment, y compris dans des matchs où il ne brille pas forcément dans le jeu, inspire autant la crainte que le respect.

Et pourtant, le début du Mondial avait été compliqué pour l’équipe de France, qui avait du laisser partir plusieurs joueurs importants, et même Karim Benzema avant le premier match. Un coup dur indéniable sur le plan sportif, mais qui a aussi permis, selon les observations de plusieurs journalistes sur place, à certains de se libérer de la présence du Ballon d’Or. Et notamment Kylian Mbappé ? Impossible de le dire avec certitude, mais le journaliste de Canal+ Anthony Tobelem, interrogé par Europe 1 sur le duo Mbappé-Giroud, souligne que les deux joueurs ont fait un pacte en bonne intelligence pour se faire briller et faire rayonner les Bleus. Un accord qui aurait été difficile à obtenir avec Karim Benzema.

Mbappé plus complice avec Giroud qu'avec Benzema

« Le duo fonctionne au niveau football, avec la passe décisive de Mbappé contre l’Australie et là celle contre la Pologne, et ça tombe très bien. Olivier Giroud égale le record de Thierry Henry, puis ensuite il dépasse ce record, et à chaque fois Mbappé est sur la photo. Tout le monde est content. Mbappé est dans la lumière malgré le fait que ce soit Giroud la star de l’instant car il bat ce record. Mbappé murit chaque jour, mais Giroud est à un âge avec déjà beaucoup de maturité. Et il a compris dès que Kylian Mbappé est arrivé en équipe de France, qu’il avait tout intérêt à être son allié entre guillemets. Car il allait lui permettre d’atteindre des objectifs individuels ou collectifs qu’il n’aurait pas pu obtenir avec un autre joueur. Kylian Mbappé a eu le tort d’être attiré par la lumière Karim Benzema et de quelque part mettre de côté Olivier Giroud. Il se rend compte footbalistiquement qu’il est peut être plus Giroud compatible, que Benzema compatible. L’absence de Karim Benzema offre à Mbappé une exposition qu’il n’aurait pas eu si le Madrilène était là. C’est une entente parfaite entre deux garçons qui ont compris qu’ils étaient indissociables dans leur réussite et ça profite à l’équipe de France », a ainsi expliqué Anthony Tobelem, dans un débat qui continue de partager en France.

Les Bleus, après avoir remporté la Coupe du monde 2018 alors que Didier Deschamps avait écarté Karim Benzema pour des raisons extra-sportives, sont-ils plus forts sans le Ballon d’Or et donc meilleur joueur du monde dans leurs rangs ? La réponse est impossible à donner avec fermeté, mais pour le moment, l’entente entre Giroud et Mbappé porte les Bleus et absolument personne ne s’en plaint dans l’environnement tricolore.