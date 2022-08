EdF : Le mercato et les Bleus, Wesley Fofana veut tout

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Wesley Fofana attire l'attention depuis plusieurs semaines. Le défenseur central de Leicester veut changer d'air et jouer dans un club plus coté. Cela est motivé par l'Equipe de France, un objectif clairement assumé par l'ancien stéphanois.

Un an après sa grave blessure au péroné, Wesley Fofana a retrouvé la lumière des projecteurs et cela ne lui suffit même pas. Le jeune défenseur français est revenu dans le groupe de Brendan Rodgers à Leicester au fil des mois. Son niveau est toujours aussi intéressant, peut-être trop important pour patienter chez le huitième de Premier League. L'ancien stéphanois vise plus haut, vise l'inconnu. En club, seul un gros poisson européen aura ses faveurs comme Chelsea premier favori pour le signer cet été. Mais, l'objectif à peine caché de Fofana est d'intégrer enfin l'Equipe de France A alors que se profile la coupe du monde au Qatar en fin d'année.

Wesley Fofana veut jouer en Bleu, Deschamps est prévenu

Wesley Fofana part de loin à cause de sa grave blessure mais aussi du fait qu'il n'a jamais connu mieux que les Espoirs. Pas facile de convaincre le conservateur Didier Deschamps de le prendre, le sélectionneur national intégrant rarement de nouveaux éléments au dernier moment avant une grande compétition internationale. Toutefois, cela ne fait pas peur à Fofana et ce malgré la forte concurrence des Koundé, Upamecano, Konaté, Zouma ou encore Saliba entre autres. Si tous sont en avance, le défenseur de Leicester compte bien les doubler et aller au Qatar.

« Je mentirais si je disais que la Coupe du monde n'était pas dans mon esprit, car c'est un objectif important pour moi. Je suis français et bien sûr, je veux représenter mon équipe nationale. Je sais que l'entraîneur a ses propres idées et une équipe déjà en place, mais je veux vraiment être là. Chaque joueur doit travailler dur, s'il est un peu en moins bien pour son club, il sera laissé de côté », a t-il confié dans une interview pour le journal anglais The Telegraph. Une ambition peut-être exagérée à l'heure actuelle mais il suffit d'un transfert de prestige et de prestations remarquées en C1 pour revenir dans le jeu. Wesley Fofana le sait et le temps joue déjà contre lui dans l'optique d'un départ prochain de Leicester.