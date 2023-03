EdF : Khephren Thuram doit tout à Galtier, tients tiens tiens

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Khephren Thuram vit un rêve éveillé depuis sa convocation avec l'équipe de France pour disputer les rencontres des éliminatoires pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et l'Irlande. Le Niçois ne veut pas oublier d'où il vient.

Didier Deschamps a convoqué trois nouveaux visages pour ce rassemblement de l'équipe de France. Le premier depuis la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine. Compte tenu des récentes retraites internationales des uns et des autres, le sélectionneur a décidé de sélectionner Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram. Le dernier cité peut compter sur la présence de son frère Marcus pour prendre le pouls des Bleus. Les deux joueurs étaient d'ailleurs présents ces dernières heures en conférence de presse. De quoi donner quelques séquences sympathiques, même si le Niçois n'oublie pas à qui il doit sa progression fulgurante depuis un an et demi.

Khephren Thuram n'oublie par Galtier

Conférence de presse des Bleus https://t.co/UUyqH4cL5H — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 22, 2023

Devant les médias, Khephren Thuram n'a en effet pas oublié de saluer Christophe Galtier, sans lequel il ne serait pas forcément là. « Déjà, avec le coach Galtier, j'ai beaucoup progressé défensivement sur mon positionnent sur le terrain. Il m'a beaucoup apporté tactiquement. C'est sur ça que j'ai le plus progressé. Avec Digard, il m'a donné beaucoup de confiance. Il me dit de défendre et quoi faire avec le ballon pour aider l'équipe au mieux », a notamment indiqué le milieu de terrain de l'équipe de France, qui aura collaboré avec Galtier pendant une saison sous les couleurs de Nice. De quoi faire plaisir à l'actuel coach du Paris Saint-Germain, de plus en plus mis sous pression et qui pourrait payer les frais des mauvais résultats du club de la capitale depuis le début de l'année 2023. Le nom de José Mourinho revient avec insistance pour prendre les rênes des champions de France la saison prochaine. A noter que le nom des Thuram est aussi annoncé dans les petits papiers du PSG.