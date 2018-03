EdF : Le maillot de la France pour la Coupe du monde dévoilé

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

L’Equipe de France a dévoilé ce jeudi, à quelques heures de l’annonce par Didier Deschamps des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus, les maillots qui seront portés par les Tricolores en Russie cet été. L’équipementier Nike n’a pas fait de folies pour ces tenues plutôt classiques avec une nuance de bleu pour le premier maillot, et un blanc tacheté de légers traits bleus et rouges pour le second.