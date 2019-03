EdF : Le maillot collector est introuvable, à quoi joue Nike ?

Dans : Equipe de France, Info.

Mardi soir, c’est avec un maillot collector qui célébrait le centenaire de la FFF que l’Equipe de France a surclassé l’Islande (4-0).

Un maillot adoré par les supporters tricolores, nombreux à s’être rendus sur la boutique de la FFF afin de commander cette tunique à 140 euros après le match des Bleus. Problème : le stock était largement insuffisant et comme pour le maillot deux étoiles, Nike s’est totalement planté et a été à l’origine d’un nouveau fiasco.

Et pour cause, la marque qui débourse pourtant 50 ME par an à la FFF pour équiper les partenaires de Kylian Mbappé n’avait prévu de mettre sur le marché que 10.000 exemplaires du maillot « vintage ». Une offre bien inférieure à la demande, et nombreux sont les supporters à ne pas pu avoir commandé leur maillot. Reste maintenant à savoir si Nike a prévu de réapprovisionner les boutiques de la Fédération française de Football afin de contenter tous les fans des champions du monde 2018. Mais la stratégie de l'équipementier a de quoi surprendre.