EdF : Le jeu chiant des Bleus, Griezmann demande aux Français de s'y habituer

Interrogé sur le style de jeu déployé par l'équipe de France, Antoine Griezmann a envoyé un message très clair au public tricolore.

« Le match contre l'Allemagne sera plus difficile que celui contre la France pour nous, parce que la France est une équipe qui attend, alors que l'Allemagne est une équipe qui attaque ». Dimanche, en préambule du choc entre les Pays-Bas et l'Allemagne en Ligue des Nations, Ronald Koeman a quelque peu taclé la formation de Didier Deschamps. Si le titre de champion de monde a fait oublier beaucoup de choses pendant l'été dernier, il faut dire que la philosophie de jeu proposée par l'équipe de France n'emballe pas forcément le public tricolore. Et la défaite de vendredi face à une équipe des Pays-Bas joueuse et ambitieuse (0-2) a réveillé certaines critiques. Mais les Bleus n'en ont rien à faire, Antoine Griezmann en tête.

« Ça va toujours continuer à critiquer, parce qu’on ne va pas changer notre style de jeu, parce que ça gagne et voilà. Après, on sait que les gens veulent du beau jeu. C’est nouveau pour les supporters français un style de jeu comme ça. Il faut s’habituer, que tout le monde s’habitue un peu. Nous, on se sent bien avec ça, le coach nous voit bien, on a confiance en ce style de jeu, c’est ce qui nous a fait gagner la Coupe du Monde », a balancé, sur le CFC, l'attaquant de l'Atlético, qui estime donc que les Français ne sont pas au bout de leurs peines avec le jeu des Bleus. Reste à savoir si cette stratégie frileuse perdurera jusqu'à l'Euro 2020...