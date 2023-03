EdF : Le Graët attaqué par son vieil ami Thiriez

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après quasiment 12 années à la tête de la Fédération française de Football (FFF), Noël Le Graët vient de démissionner suite à l'audit ministériel qui a contribué à sa fin. L'ancien président de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) Frédéric Thiriez n'a pas été tendre envers l'ex-dirigeant du football français.

Après plusieurs semaines de troubles au sein de la FFF, Noël Le Graët a pris la décision de démissionner de ses fonctions. Si l'ancien maire de Guingamp quitte le football français, il a immédiatement retrouvé un poste dans le football puisqu'Éric Borghini, membre du Comex de la FFF, a confirmé que Le Graët allait désormais diriger le bureau de la FIFA à Paris. Suite au retrait de l'ancien président du Paris FC, plusieurs personnalités du football ont donné un avis sur le passage de Noël Le Graët. Notamment Frédéric Thiriez, l'ancien président de la LFP. Celui qui a dirigé la ligue pendant 14 ans a été particulièrement véhément envers Noël Le Graët.

Frédéric Thiriez sa lâche sur Noël Le Graët

🚨 Le Graët vient de démissionner... mais a déjà retrouvé un poste à la FIFA.



🎙 Éric Borghini, membre du Comex : "Le président a été nommé à la FIFA par Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience." — RMC Sport (@RMCsport) February 28, 2023

« Il a été un bon président de la Ligue professionnelle. On a été assez proches à l'époque parce qu'on avait les mêmes idées. Mais je pense qu'il n'a pas été un bon président de la Fédération parce qu'il ne s'est pas intéressé au cœur de métier de la Fédération qui est le foot amateur. Cette démission doit être le premier acte d'une profonde refondation. Car le départ d'un homme ne réglera pas tous les problèmes de la FFF. Il est urgent que la Fédération se remette en marche en se concentrant sur ses fondamentaux, en particulier le football amateur qui est bien à la peine et en transformant sa gouvernance qui n'est ni démocratique, ni transparente » a déclaré Frédéric Thiriez à l'AFP. Celui qui était candidat à l'élection pour la présidence de la FFF en 2021 a salué les succès sportifs et économiques sous l'ère Le Graët mais regrette son manque de considération pour le football amateur.