EdF : Le Graët a une très mauvaise nouvelle pour Karim Benzema !

Le cas de Karim Benzema n'en finit pas de provoquer des débats et des polémiques, l'absence l'attaquant du Real Madrid en équipe de France depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Vabuena ayant du mal à être comprise par les nombreux supporters de l'ancien lyonnais. Et ce mercredi soir, le président de la Fédération Française de Football, qui a pourtant souvent soutenu Karim Benzema, admet que les probabilités de revenir chez les Bleus avant le Mondial 2018 sont très faibles.

« Il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas comprendre que Benzema sera difficilement sélectionné. Ça me paraît incontestable. Il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre de joueurs de talent en attaque donc le problème se pose peut-être moins qu'il y a quelques années. Deschamps l'a fait jouer pendant quelques années alors qu'il n'était pas brillant en équipe de France », a reconnu, sur RMC, Noël Le Graët, qui semble avoir définitivement compris que la rupture était totale entre le sélectionneur national et Karim Benzema.