Edf : Le foot fait flop, M6 prêt à tout lâcher

Par Marc Verti

À l'occasion du match entre la France et l'Autriche ce jeudi 22 septembre, le groupe M6 va diffuser pour la dernière fois un match des Bleus. Le football français perd un nouveau diffuseur et pourrait complètement disparaître des programmes de la chaîne.

Ce France-Autriche, comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Nations sera l'occasion de dire au revoir à Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. Les deux commentateurs vedettes de la section sport du groupe M6 ne commenteront plus les matchs de l'Équipe de France. TF1 ayant l'exclusivité de la diffusion des matchs des Tricolores jusqu'en 2028. Si l'Euro 2024 reviendra sur les antennes de M6, l'avenir de football est incertain sur la chaîne. M6 possède encore la finale de la Ligue des Champions jusqu'en 2027, mais après ça, il se pourrait que Métropole Télévision renonce à diffuser du football dans les années à venir à cause du coût trop élevé des droits d'un match. Nicolas de Tavernost, le patron de M6 depuis 2000 a laissé entendre la possibilité de la fin du football sur la chaîne historique de la télévision française.

La fin du football sur M6 ?

« Il faut s'interroger sur le prix du football : sur un match qui coûte plus de trois millions d'euros et génère un million de recettes publicitaires, vous perdez deux millions d'euros ! C'est bien pour l'audience et l'image, mais on ne peut pas perdre deux millions tous les soirs ! » a expliqué le PDG français à Télérama le 29 août dernier. Avec la disparition du magazine 100% foot qui précédait les rencontres internationales de football et le refus de prolonger le contrat de diffusion pour les matchs de l'Équipe de France, la direction de la chaîne semble claire. Si la FFF ne réduit pas son offre, M6 ne diffusera plus de matchs des Bleus. Et pour ce qui est du reste du football, les trois coupes d'Europe (C1, C3 et C4) seront retransmises sur Canal +. Après l'échec de la fusion entre le groupe M6 et TF1, le processus de vente est relancé pour M6 qui devrait mettre en suspens le football sur la chaîne pendant quelque temps.