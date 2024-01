EdF ‍: Le doublé pour Mbappé, Deschamps donne son feu vert

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Invité sur le plateau du JT de TF1 ce mercredi, Didier Deschamps s’est exprimé sur la situation de Kylian Mbappé. L’attaquant français se verrait bien disputer l’Euro et les Jeux Olympiques l’été prochain. Un agenda validé par le sélectionneur de l’équipe de France.

C’est l’autre interrogation concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que tout le monde se demande quelle sera l’identité de son club la saison prochaine, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’interroge également sur son été en sélection. L’international français disputera évidemment l’Euro 2024 en Allemagne. Et dans l’idéal, l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui n’a jamais caché ses intentions, se verrait bien disputer les Jeux Olympiques dans la foulée.

Deschamps envoie Mbappé aux JO

Les JO n’étant pas inclus dans le calendrier de la FIFA, sa participation éventuelle passera par l’autorisation de son club. En tout cas, Kylian Mbappé a l’accord de la Fédération Française de Football et de son sélectionneur Didier Deschamps. « Est-ce que Kylian Mbappé doit participer aux Jeux Olympiques ? Doit… (Il réfléchit). S’il en a envie et qu’il en a la possibilité… Evidemment, l’objectif pour nous tous, c’est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l’équipe de France la plus compétitive possible », a répondu le coach des Bleus sur le plateau du JT de TF1.

🔴 Interrogé sur les JO, @PhilippeDiallo affirme viser l’or et annonce la création d’un collectif auquel Didier Deschamps participera. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont à ses yeux les grands favoris pour intégrer la sélection parmi les 3 joueurs de plus de 23 ans. pic.twitter.com/q819KZQFEu — RTLSport (@RTLFoot) September 24, 2023

La présence du Parisien est effectivement souhaitée à tous les étages. Invité par France Inter, le patron de Paris 2024 Tony Estanguet a lui aussi milité pour la participation du capitaine tricolore. « Kylian Mbappé a dit qu’il souhaitait participer aux Jeux, a-t-il rappelé sur les ondes de la radio. Ce serait formidable. Ils (Mbappé et le basketteur Victor Wembanyama, ndlr) ont envie d'être là. C'est une fierté d'avoir les plus grands sportifs de la planète qu'ils soient Français ou internationaux. Vous allez assister à un évènement unique, Jamais vous n'aurez vu tous ces sportifs. »