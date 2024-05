EdF ‍: Le diagnostic confirmé pour Maignan, Deschamps est fixé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'aura pas beaucoup de temps de préparation avant le début de l'Euro 2024 en Allemagne. La situation autour de Mike Maignan, encore incertaine, reste cependant rassurante.

Les Bleus de Didier Deschamps se retrouveront prochainement à Clairefontaine afin de préparer l'Euro 2024 en Allemagne. Après un échec aux tirs au but lors du Mondial 2022 au Qatar, l'équipe de France aura à coeur de tout donner pour rafler le titre. Pour cela, Didier Deschamps devra pouvoir compter sur tous ses hommes forts. Mike Maignan en fait partie, même si le portier milanais n'a pas vraiment réalisé la saison espérée. Souvent blessé, l'ancien du LOSC a eu du mal à retrouver son niveau. D'ailleurs, sa participation à l'Euro 2024 était incertaine pendant un certain temps. Mais bonne nouvelle pour les Bleus, sa blessure contractée à l'entraînement n'est pas aussi grave que prévu.

Mike Maignan, c'est moins grave que prévu mais...

Selon les informations de Téléfoot, qui confirme ainsi la tendance qui a rapidement émergé cette semaine, Mike Maignan ne souffre que d'une luxation et non d'une fracture au doigt. Le joueur milanais est donc attendu mercredi à Clairefontaine, tout comme le reste du groupe tricolore. Le staff de l'équipe de France va néanmoins devoir mettre les bouchées doubles afin de remettre Maignan sur pied pour le début du tournoi. Car difficile de l'imaginer à 100% en l'état actuel des choses. Pour le suppléer, Deschamps compte deux autres solutions que sont Brice Samba et Alphonse Areola. Pour rappel, les Bleus démarreront leur Euro 2024 en Allemagne par une confrontation qui s'annonce compliquée face à l'Autriche le 17 juin. Avant cela, deux matchs de préparation auront lieu face au Luxembourg (5 juin) et au Canada (9 juin). L'occasion pour Didier Deschamps de faire quelques tests. En plus de Maignan, d'autres joueurs sont en méforme. Heureusement, la qualité et la profondeur du groupe tricolore sont énormes.