EdF ‍: La France plutôt que l'Algérie, son choix est presque définitif

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Recruté par l’AC Milan en provenance des Girondins de Bordeaux il y a trois ans, Yacine Adli commence à prendre une dimension intéressante en Série A, où il est de plus en plus utilisé par Stefano Pioli.

Au sein d’un effectif ultra-compétitif dans lequel la concurrence est féroce, Yacine Adli commence doucement à faire son trou à l’AC Milan. Utilisé à 17 reprises en Série A depuis le début de la saison, l’ancien milieu de terrain du PSG et des Girondins de Bordeaux grappille du temps de jeu au fur et à mesure que la saison avance. Ces dernières années, la progression du joueur de 23 ans est surveillée avec attention par la sélection algérienne. Et pour cause, le joueur dispose de la double nationalité française et algérienne et était annoncé avec insistance du côté des Fennecs ces derniers mois. Régulièrement sollicité par la fédération algérienne de football, Yacine Adli n’a toutefois jamais donné son accord pour rejoindre la sélection du continent africain, selon les informations de L’Equipe.

Et pour cause, le quotidien national dévoile en ce début de semaine que le milieu de terrain de l’AC Milan a d’autres projets en tête, à commencer par celui de rejoindre… l’Equipe de France. Yacine Adli a conscience de l’importance qu’il prend au sein du club lombard et estime sans doute à juste titre que s’il parvient à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans un club du calibre de l’AC Milan, Didier Deschamps pourrait faire appel à lui dans les mois ou les années à venir. International français dans toutes les catégories de jeunes jusqu’aux moins de 20 ans, Yacine Adli a aujourd’hui les Bleus en tête et rien d’autre. Un coup dur pour l’Algérie, qui pourrait donc voir l’un de ses prospects très intéressants lui filer entre les doigts. La question est maintenant de savoir combien de temps Yacine Adli est prêt à attendre la France avant possiblement de revenir vers l’Algérie, dans le cas où Didier Deschamps ne fasse jamais appel à lui.