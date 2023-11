EdF ‍: La France l'a payé cher, Didier Deschamps s'en fiche

Pour certains, les tirs au but sont de la loterie, pour d'autres c'est une discipline de travail et d'entraînement. Didier Deschamps a son idée sur la question et malgré la défaite en finale de la Coupe du monde, le technicien français ne souhaite pas modifier sa méthode.

Comme en 2006, la France a perdu une finale de Coupe du monde aux tirs au but. Une séance cruelle pour les Bleus, face à l'Argentine et à un Emiliano Martinez impérial dans l'exercice. Didier Deschamps l'avait déjà avoué avant l'échéance, il n'accorde pas d'entraînement spécifique aux penaltys avec les joueurs de l'équipe de France. Aucune préparation et donc, une défaite face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2021 ainsi qu'un titre de champion du monde perdu à l'arrivée quelques mois plus tard. Malgré cette fameuse défaite, l'ancien milieu de terrain a confié dans une interview accordée à BeIN SPORTS que sa position est toujours la même sur le sujet.

Travailler les penaltys, Deschamps trouve ça inutile

« À l’entraînement il n’y a personne à part vous. Vous n’arrivez jamais à recréer les conditions d’un match. Si c’est une finale, le côté émotionnel, le public, le positionnement des tireurs, rien ne peut être préparé. Puis entre ce que vous pouvez prévoir et ce qu’il se passe, comme la dernière séance contre l’Argentine où tous les tireurs prévus n’étaient plus sur le terrain… Après, si les meilleurs tireurs en tirent 1,2,3,4, à l’entraînement, pourquoi pas ? Mais moi, je ne suis pas persuadé que ça amène grand-chose, mais ce n'est que mon avis. C’est pour ça que je ne fais pas de séances spécifiques. En fin de séance, ça peut arriver que les offensifs restent pour tirer, mais c’est tout » a expliqué le sélectionneur des Bleus, qui était privé d'Antoine Griezmann ou d'Olivier Giroud pour cette séance contre l'Argentine. Les deux spécialistes de l'exercice avaient été remplacés avant la prolongation. Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman, pas habitués à prendre leur responsabilité dans cette situation, avaient raté leur frappe. Deschamps estime qu'il est impossible de récréer une condition réelle d'un match et qu'on ne peut pas prévoir la réalité du terrain. Un éternel débat, mais en attendant, la dernière fois que la France a remporté une séance de tirs au but dans une grande compétition, c'était en 1998 face à l'Italie. Depuis, jamais un gardien n'a arrêté un pénalty d'une séance. Les spécifiques peuvent aussi concerner les derniers remparts.