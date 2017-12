EdF : La France fait-elle peur avant le Mondial ? Paul Pogba répond

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Quelques heures avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018, Paul Pogba s'est confié sur l'actualité de l'équipe de France.

Ce vendredi après-midi, les Bleus connaîtront leurs premiers adversaires pour le Mondial en Russie, qui se déroulera entre juin et juillet 2018. Lors de cette Coupe du Monde, la France fera figure d'outsider, derrière les favoris allemands. Solide défensivement et disposant d'une très grosse force de frappe offensive, l'équipe de Didier Deschamps effraie plus d'un pays à travers la planète. Ce dont Paul Pogba ne doute pas un seul instant, même s'il estime que le groupe France, au sein duquel il était absent lors des derniers rassemblements pour cause de blessure, n'est pas encore au niveau des très très grandes nations du football mondial.

« En Angleterre, les journalistes anglais poussent quand même leur équipe... L'équipe de France ? Je suis sûr qu’elle fait peur. Mais non, la France ne fait pas partie des équipes, comme l'Allemagne, que tout le monde craint. On a des joueurs en pleine croissance, des jeunes talents qui jouent dans leurs clubs et qui le font très bien. Varane et Umtiti sont jeunes aussi, mais on ne les voit plus comme des jeunes tellement ils ont tellement joué.... Et on a l’expérience qu’on n'avait pas il y a trois ans. Devenir le leader des Bleus ? C'est plus aux joueurs de choisir. Mais je me donne toujours à fond. Je donne des conseils et j'en reçois. Il faut pousser l'équipe à donner son maximum pour progresser », a avoué, sur SFR Sport, le milieu de terrain de Manchester United, persuadé comme beaucoup que les Bleus ont un énorme potentiel, même si cela ne fait pas d'eux les favoris du Mondial.