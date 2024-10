EdF ‍: La France attend son Chevalier, Didier Deschamps sous pression

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Eblouissant contre le Real Madrid, Lucas Chevalier a remis ça face à l’Atlético lors de la victoire de Lille en réalisant un match exceptionnel qui a grandement contribué à l’exploit des Dogues face aux Colchoneros. Suffisant cette fois pour convaincre Didier Deschamps de le sélectionner ?

Lucas Chevalier est définitivement un gardien à part et à seulement 22 ans, on peut commencer à se demander jusqu’où va aller le dernier rempart du LOSC. Déjà auteur d’un match colossal face au Real Madrid il y a trois semaines, Lucas Chevalier a remis ça mercredi sur la pelouse de l’Atlético en écœurant les coéquipiers d’Antoine Griezmann. Homme du match selon l’UEFA, le gardien lillois est aussi le joueur le mieux noté par L’Equipe dans son édition du jour avec un excellent 8/10.

Lucas Chevalier a écoeuré tout Madrid

« Il a été encore décisif quand il le fallait. L'ange-gardien lillois ne peut pas rattraper la bourde de Touré face à la frappe enroulée du pied droit d'Alvarez (8e), mais il est à la parade d'une main ferme sur une tête de Gimenez (33e). Sa vigilance en seconde période maintient les siens dans la partie. Il se détend bien pour dévier la frappe vicieuse de Lino en corner (85e). Décisif jusqu'au bout » soulève L’Equipe, épaté par le match plein réalisé par Lucas Chevalier. A l’approche des matchs de l’Equipe de France contre l’Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochain, il va devenir urgent pour Didier Deschamps de laisser sa place à Lucas Chevalier.

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont en tout cas unanimes sur le sujet. « Didier Deschamps va devoir penser sérieusement à sélectionner Lucas Chevalier. Hier soir contre Atlético de Madrid il a encore réalisé une très grande prestation », « Le meilleur gardien français actuel attend toujours sa première sélection en équipe de France. L’obstination de Deschamps vire au ridicule », « Malheureusement pour Lille et Chevalier, Didier Deschamps n a pas regardé le match car tout les soirs de la semaine il joue aux cartes avec Samba et Aerola », « Deschamps va faire l’aveugle longtemps avec Chevalier ? » ou encore « Deschamps regarde les matchs de Chevalier ? » s’interrogent les internautes.

Supporters de Lille ou pas, tout le monde s’accorde sur le fait que le gardien lillois mérite sa chance en Equipe de France. Mais ce sera une fois de plus au sélectionneur des Bleus de trancher et de décider s’il sacrifie ou non Samba ou Areola lors du rassemblement de novembre.