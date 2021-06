EdF : La France a un souci XXL avant les JO !

Dans : Equipe de France.

A la fin du mois de juillet, l’Equipe de France doit disputer les Jeux Olympiques de Tokyo jusqu’au 8 août.

En ce qui concerne le football, le tournoi olympique a des règles bien spécifiques. En effet, ce sont les joueurs de la catégorie espoirs qui sont éligibles à une sélection, mais chaque pays a le droit de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. En France, les noms d’André-Pierre Gignac (Tigres) ou encore de Ruben Aguilar (Monaco) ont été cités afin de faire partie des fameux jokers. Mais selon les informations obtenues par Christian Ollivier, journaliste pour RTL, un problème de taille risque de se poser pour l’entraîneur de la sélection olympique, Sylvain Ripoll. La très grande majorité des clubs ne serait pas d’accord pour libérer les joueurs afin de participer aux Jeux Olympiques.

« Indiscrétion. Gros sujet à venir (et polémique ?) pour savoir quel visage l’équipe de France de football présentera aux JO de Tokyo. Les clubs ne veulent pas lâcher les joueurs. Bras de fer avec Sylvain Ripoll ? A suivre » a publié le journaliste, pour qui un sérieux problème risque de se poser dans les jours à venir pour l’Equipe de France. Pour rappel, les Jeux Olympiques ne se déroulent pas sur des dates de la FIFA et par conséquent, les clubs n’ont aucune obligation de libérer les joueurs afin qu’ils puissent participer à la compétition. De plus, il est clair que les joueurs évoluant en France et qui disputeront les Jeux Olympiques à Tokyo manqueront un à deux matchs de Ligue 1 au minimum. C’est pour cette raison, par exemple, que le PSG s’est opposé aux participations de Neymar et de Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques. En revanche, certains clubs feront l’effort pour quelques exceptions. C’est notamment le cas de l’OL et de l’OM avec les milieux de terrain brésiliens Bruno Guimaraes et Gerson.