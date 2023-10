EdF ‍: Deschamps envoie un message clair à Zaïre-Emery

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Warren Zaïre-Emery crève l'écran depuis le début de la saison avec le PSG et l'équipe de France Espoirs. De quoi l'imaginer déjà avec le groupe de Didier Deschamps.

L'équipe de France aura encore deux rencontres à disputer avant la fin de l'année 2023. Ce sera face à Gibraltar et la Grèce pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus sont déjà qualifiés et n'ont donc plus grand-chose à jouer si ce n'est la place de tête de série pour la compétition. L'occasion sans doute pour Didier Deschamps de faire appel à des nouveaux joueurs. Pas mal de fans et d'observateurs espèrent que Warren Zaïre-Emery aura sa chance malgré ses 17 ans. En tout cas, le sélectionneur des Bleus ne ferme pas la porte, lui qui est déjà fan de ce que réalise le jeune Titi du PSG depuis le début de la saison.

Didier Deschamps dit oui mais...

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le champion du monde 98 s'est en effet exprimé sur le sujet. Et il tient à tempérer la tendance même si le suspense reste entier concernant WZE. « Ce n'est pas forcément lié à la blessure de Tchouameni. Il a depuis longtemps maintenant une grande place avec l'équipe de France. Cela libère une place mais ce n'est pas lié au fait qu'Aurélien soit là ou pas. Il me plait. Il plait à beaucoup de monde. Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et il enchaine les bonnes performances de très haut niveau. C'est une très bonne chose. Il est Français donc il est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard », a notamment indiqué Didier Deschamps, qui se laisse encore un peu de temps avec de décider s'il sélectionnera ou non Warren Zaïre-Emery pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Il serait néanmoins étonnant de ne pas voir le prodige du PSG goûter aux Bleus.