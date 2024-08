EdF ‍: La folie Henry est fatale à Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Thierry Henry est le coach à la mode en ce moment et encore plus depuis la qualification de l’Equipe de France de football pour la finale des Jeux Olympiques, qui se déroulera vendredi au Parc des Princes.

Malgré de grosses difficultés pour bâtir une liste cohérente en raison du refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs, Thierry Henry a réussi l’exploit de hisser l’Equipe de France olympique en finale des JO. Après avoir battus l’Argentine puis l’Egypte en quart et en demi-finale, les Bleus retrouveront l’Espagne vendredi au Parc des Princes. Une affiche qui peut définitivement faire basculer la carrière d’entraîneur de Thierry Henry, qui a réussi à créer une véritable hype autour de lui durant ces Jeux grâce à sa personnalité, son charisme et sa faculté d’adaptation.

Il n’en fallait pas plus pour que certains réclament l’ancien buteur d’Arsenal à la tête de l’Equipe de France en lieu et place de Didier Deschamps. Gilbert Brisbois n’irait pas jusque là, mais le présentateur vedette de RMC a tout de même reconnu que cette équipe des Bleuets aux JO était beaucoup plus agréable à regarder que celle de Didier Deschamps lors de l’Euro. Un petit tacle de plus à l’encontre du sélectionneur, qui souffre terriblement de la comparaison avec Thierry Henry cet été.

Thierry Henry est le nouveau coach à la mode

« Vous savez que je ne suis pas un grand fan du foot aux Jeux Olympiques, je le dis depuis le début. Au foot, aux Jeux, il n’y a pas les plus grands joueurs. On n’arrive même pas à rentrer dans le temps des Jeux puisqu’on est obligé de démarrer avant. Mais là, je dois dire que Thierry Henry m’a bluffé. Il monte une équipe de bric et de broc, rappelez-vous en juin, il annonce des joueurs en disant lui-même ‘je ne sais pas si les mecs seront là’. Il monte cette équipe, il galère… et il arrive en finale avec un jeu franchement et objectivement, c’est mieux que la vraie Equipe de France. Donc bravo Thierry, tu as prouvé que tu étais un grand coach : capacité d’adaptation, résultats… Tu m’as fais changé d’avis, le foot aux JO, c’est pas si mal ! » a lancé sur X le journaliste de RMC.

A n’en pas douter, toutes ces critiques ne laisseront pas Didier Deschamps insensibles, lui qui a tout de même été conforté par Philippe Diallo après la demi-finale de l’Euro en Allemagne. Et cela malgré un jeu plus ennuyant que jamais, qui n’a pas provoqué grande émotion dans le pays malgré la qualification dans le dernier carré des coéquipiers de Kylian Mbappé.