EdF ‍: La FFF craint un nouveau boycott de Mbappé

Par Eric Bethsy

En désaccord avec les contrats de droit à l’image en équipe de France, Kylian Mbappé oblige la Fédération Française de Football à réagir. Le président de l’instance Philippe Diallo a prévu de rencontrer les représentants de l’attaquant, et du second capitaine Antoine Griezmann, pour avancer dans les discussions ce week-end.

Kylian Mbappé n’a pas encore obtenu gain de cause. Mais au moins, des discussions ont bien été entamées. Lors d’un rassemblement en mars 2022, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait boycotté une séance photo avec les sponsors de l’équipe de France. Une manière pour lui de militer contre la convention des Bleus qui les oblige à participer aux opérations avec les partenaires de la sélection. Le Parisien, comme d’autres internationaux français, estime que les joueurs devraient être autorisés à refuser d’associer leur image à certaines marques.

La FFF va discuter avec Mbappé et Griezmann

La Fédération Française de Football a donc accepté d’échanger et les négociations se poursuivent malgré le départ de Noël Le Graët. Son successeur Philippe Diallo va en effet rencontrer les représentants deux des deux capitaines Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ce week-end. Le rendez-vous à venir ne sera sans doute pas suffisant pour trouver un terrain d’entente selon RMC, qui affirme que les deux parties sont encore loin d’un accord. Mais la réunion prévue portera sur certains détails juridiques.

Des sourires et du soleil pour l'arrivée des Bleus à Clairefontaine ! 😊☀️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/NWEC3JWA7l — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2023

Il n’existe aucun désaccord concernant la rémunération des joueurs, à savoir 25 000 euros par match d’après le contrat actuel. Mais les clans des deux capitaines et le patron intérimaire de la FFF évoqueront le droit de ne pas prêter son image à un sponsor. En attendant la suite des discussions, l’instance n’a pas à craindre un nouveau boycott pendant ce rassemblement, aucun shooting photo pour un sponsor n’étant programmé. Mais Philippe Diallo, qui souhaite conserver son poste sur la durée, a tout intérêt à régler le problème le plus vite possible.