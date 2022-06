EdF : La compo probable des Bleus face au Danemark

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Tenant du titre, l’équipe de France défendra son bien en Ligue des Nations à partir de ce vendredi.

Une compétition qui se rajoute à une saison bien chargée pour de nombreux internationaux, mais qui a été placée à cet endroit de la saison pour faire de la place à la Coupe du monde, en novembre au Qatar. Face au Danemark ce vendredi, les Tricolores débuteront donc une série de quatre matchs pour essayer de se qualifier pour le Final Four de cette épreuve. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourra toutefois sur son désormais habituel 3-5-2 et une équipe de départ très compétitive. A noter que Karim Benzema pourrait débuter sur le banc, lui qui est arrivé un peu plus tardivement que les autres en raison de sa présence en finale de la Ligue des Champions.

La compo probable des Bleus face au Danemark : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe - Clauss, Kanté, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann, Nkunku, Mbappé