EdF : La brouille avec Deschamps ? Dugarry précise et en rajoute une couche

Consultant qui ne mâche pas ses mots et n’est pas forcément tendre avec ses cibles, Christophe Dugarry a très régulièrement dégommé Didier Deschamps et l’équipe de France.

Le sélectionneur tricolore a souvent été accusé de « ne pas faire rêver » celui qui fut son ancien coéquipier sous le maillot bleu, et les attaques frontales ont fini par agacer « DD ». Le titre mondial n’a absolument pas apaisé les tensions, et les deux hommes sont en froid et ne le cachent même plus dans les médias. Malgré cet état de fait inconciliable, Christophe Dugarry n’a pas hésité à apporter une précision de taille à son goût, dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport. Pour l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, s’il est inévitable que la brouille est profonde, il estime avoir fait son devoir en tentant un rapprochement avec les derniers échanges musclés.

« Juste une chose sur l’histoire de DD, qui n’a pas été dite. Avant l’histoire, j’ai envoyé un texto à Didier, pour lui dire "ce serait bien qu’on se parle". Je lui ai dit "j’ai joué au golf avec Lolo (Laurent Blanc), il m’a dit que tu étais en colère après moi, ce serait bien qu’on se parle". Et il m’a dit "je ne veux pas te parler". J’ai fait la démarche d’aller lui parler pour régler ça entre hommes. Après, on n’est pas d’accord, on s’excuse, on se met une claque… c’est la vie des hommes. Il n’a jamais voulu. Mais j’ai fait le premier pas. Il ne l’a pas fait. Maintenant c’est trop tard », a estimé Christophe Dugarry. Didier Deschamps n’avait peut-être pas envie de faire la paix, et encore moins de voir ces discussions alimenter ensuite les émissions de « Duga »…