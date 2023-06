EdF ‍: Deschamps sélectionneur des Espoirs, Cherki pleure déjà

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Euro Espoirs est une bonne vitrine pour les talents français : Kalimuendo, Cherki, Barcola ou encore Chevalier. Mais, quel que soit leur parcours en Roumanie, il ne sera pas aisé de rejoindre les Bleus de Deschamps. La nouvelle génération est déjà en place.

La victoire et/ou la reconnaissance. En Roumanie, l'Equipe de France espoirs joue gros dans une compétition qui la fuit depuis 1988. Cette année, les Bleuets ont tout pour faire une belle compétition. Ils ont d'ailleurs démarré par un succès 2-1 contre l'Italie jeudi. Portés par les Rayan Cherki, Bradley Barcola, Castello Lukeba ou Arnaud Kalimuendo, ils ont déjà une équipe mature qui n'a rien à envier à certaines sélections A. Il faut dire que le but avoué de ces joueurs est d'être en Equipe de France sous les ordres de Didier Deschamps.

Les Bleus déjà jeunes, les Bleuets sur le carreau ?

Le tremplin est connu de tous et a déjà été emprunté par le passé. Néanmoins, une chose a changé en 2023 : les vieux briscards ont déjà déserté l'Equipe de France. Didier Deschamps s'est appuyé sur un noyau jeune au Qatar et cela met en péril l'avenir international de certains espoirs. Sur Europe 1, le journaliste Thierry Bretagne affirme que les places vaudront cher en bleu dans les prochaines années et que les Espoirs actuels devront sérieusement hausser leur niveau pour être pris par Deschamps.

Thierry Bretagne : "Ils arrivent au pied d'une équipe de France qui se rajeunit ! Les postes sont pris par des gars qui n'ont que 2-3 ans de plus. J'aime #Barcola, mais il y a des clients devant lui ! Pareil pour #Cherki."

« C’est paradoxal parce que c’est une génération superbe, mais ils arrivent au pied d’une Équipe de France qui est en train de se rajeunir formidablement. Les postes vont être pris par des gars qui ont 2-3 ans de plus qu’eux. On espère qu’ils ne s’usent pas à attendre une promotion qui sera, avec cette collision générationnelle, un peu plus tardive. J’adore Barcola mais il est encore un peu tendre pour l’Équipe de France. On sent tout le panache du joueur et on a envie de lui donner sa chance mais en haut il y a quand même quelques clients. J’aime Cherki mais parfois il tricote un peu trop. J’aime aussi Chevalier mais on a Maignan. Il ne peut être que troisième gardien », a t-il développé. De quoi sans doute faire plaisir à certaines sélections africaines, on pense à l'Algérie pour Cherki notamment, qui pourraient en profiter pour séduire plus facilement ces pépites formées dans l'Hexagone.