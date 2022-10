EdF : L.Hernandez blessé jusqu'en novembre, le Qatar s'éloigne

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Mauvaise nouvelle pour les Bleus et Didier Deschamps ! Lucas Hernandez, cadre de la défense et titulaire dans l'axe central à trois, va passer plus de temps que prévu à l'infirmerie. Son retour pourrait se faire juste avant le départ pour le Qatar.

Décidément, les nouvelles médicales donnent des maux de tête à Didier Deschamps. Le sélectionneur doit faire face à une cascade de blessures chez de nombreux cadres. Certains cas sont plus désespérés que d'autres, notamment Paul Pogba. Mais, Lucas Hernandez n'est pas en reste non plus. Blessé aux adducteurs face au FC Barcelone en septembre dernier, le défenseur du Bayern était forfait jusqu'en octobre. Néanmoins, sa blessure s'est aggravée a en croire le média allemand Sport 1. En effet, selon les derniers examens, il devrait manquer quatre à six semaines supplémentaires. De quoi le faire revenir sur les terrains pour début novembre au mieux. Un coup dur pour le joueur, dont la participation au Mondial est clairement menacée mais aussi pour les Bleus. Aligné dans l'axe de la défense, il est un élément solide du système défensif à trois. Didier Deschamps devra peut-être faire appel à du sang neuf et à des éléments plus jeunes pour tenir le choc au Qatar.