EdF : L’Euro en ligne de mire, Giroud supplie Deschamps

Contrairement à d’autres cadres de l’équipe de France, Olivier Giroud ne compte pas mettre un terme à sa carrière internationale. L’attaquant du Milan AC veut disputer l’Euro 2024 avec les Bleus. Encore faudrait-il convaincre le sélectionneur Didier Deschamps avant la liste du mois de mars.

Olivier Giroud ne lâche jamais rien. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, l’attaquant tricolore s’est toujours accroché à la sélection. Le Milanais a encore disputé la Coupe du monde 2022 avec les Bleus alors que Didier Deschamps l’avait écarté quelques mois auparavant. Et maintenant, quel avenir pour le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ?

Contrairement à Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, Olivier Giroud n'a pas l’intention de prendre sa retraite internationale. Avec l’Euro 2024 en ligne de mire, l’ancien Montpelliérain espère figurer dans la liste que Didier Deschamps dévoilera le 16 mars. « Je suis encore là et à disposition du sélectionneur », a confié Olivier Giroud dans un entretien avec la radio RTL.

L’occasion pour lui d’exposer ses arguments avant les matchs face aux Pays-Bas et en Irlande (24 et 27 mars) en éliminatoires de l'Euro. En plus de ses qualités sur le terrain, l’avant-centre de 36 ans pense pouvoir jouer un rôle de « grand frère » pour la nouvelle génération des Bleus. « Je veux apporter ma pierre à l'édifice », a ajouté le joueur du Milan AC, persuadé que l’équipe de France « reviendra plus forte » après la finale du Mondial perdue contre l’Argentine.

Olivier Giroud: "I want to stay at AC Milan, I hope we'll find an agreement. We are in talks and I feel new deal could be agreed", tells DAZN. 🔴🇫🇷 #ACMilan



The agreement on new contract is close as current one expires in June. Everton approach was rejected in January. pic.twitter.com/3tEL0D1vgt