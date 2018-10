EdF : L'aveu de Mbappé sur l'importance de France-Islande

Dans : Equipe de France.

En raison d’une petite gêne à la cuisse, Kylian Mbappé n’a pas débuté le match amical contre l’Islande (2-2) jeudi à Guingamp.

Didier Deschamps n’a pas voulu prendre de risques, mais a tout de même estimé que son attaquant était apte à disputer la dernière demi-heure. Et le sélectionneur tricolore ne s’est pas trompé puisque le Parisien, à l’origine du but contre son camp d’Holmar Eyjolfsson, et auteur de l’égalisation sur penalty, a été le sauveur de l’équipe de France. Ça tombe bien, Mbappé adore jouer au super-héros.

« Je veux toujours apporter quelque chose à mon équipe, lorsque je rentre c’est un rôle qui me convient, que j’aime bien et on a évité la défaite tous ensemble. C’est une bonne chose, a commenté l’ancien Monégasque sur les ondes de RTL. On aurait pu être dans l'action et pas dans la réaction, mais c'est bien d'avoir cette mentalité, de ne jamais vouloir perdre et de pas accepter la défaite même dans un match amical qui n'avait pas une grande importance. »

Mbappé se sent important

« Ça montre un état d'esprit et après, quand les compétitions arriveront, on sera prêts à mouiller le maillot et à faire tout ce qu'il faut. Je suis un joueur qui aime les responsabilités, qui aime que mon équipe compte sur moi pour essayer de l’aider au maximum et prendre de l’importance », a insisté Mbappé, pas du tout effrayé par la pression malgré ses 19 ans.