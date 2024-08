EdF ‍: L'Angleterre menace, toute la France secoue Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Michael Olise est le grand bonhomme de l’Equipe de France lors de ses Jeux Olympiques avec deux buts et quatre passes décisives au compteur. Des prestations qui n’ont pas pu échapper à Didier Deschamps.

Homme fort des Bleuets depuis le début des Jeux Olympiques, Michael Olise a une nouvelle fois assumé son statut lors de la demi-finale contre l’Egypte lundi soir. Passeur décisif sur le but de l’égalisation inscrit par Jean-Philippe Mateta, le nouvel attaquant du Bayern Munich a scellé la victoire française au bout de la prolongation en inscrivant le but du 3-1. Meneur de jeu assez libre sur le terrain, l’ancien attaquant de Crystal Palace est l’homme de base de Thierry Henry et sa qualité technique nettement au-dessus du lot a permis aux Bleuets de se sortir de plusieurs mauvais pas depuis le début de la compétition. Le journal L’Equipe ne s’y est d’ailleurs pas trompé en attribuant la note de 8/10 à Michael Olise dans son édition du jour.

Olise peut encore jouer pour l'Angleterre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MichaelOlise (@m.olise)

« L'homme fort des Bleus, c'est définitivement lui. Après une première période brouillonne, le nouveau joueur du Bayern Munich a encore fait la différence d'une passe magique pour Mateta au bout d'une chevauchée (83e). Il a ensuite centré sur l'action du 2-1 (99e) avant de marquer lui-même le but du break (108e) de son pied gauche en or. Il est passé tout près du doublé (119e) » peut-on lire dans les colonnes du journal sportif. Sur les réseaux sociaux, les supporters tricolores sont également unanimes sur la qualité d’un joueur qui aurait pu disputer l’Euro 2024 avec la France, si Didier Deschamps en avait décidé ainsi.

Michael Olise en Equipe de France dès septembre ?

Cela n’avait pas été le cas mais dès le mois de septembre, il va devenir difficile voire impossible pour le sélectionneur des Bleus de ne pas sélectionner Michael Olise. Cela lui vaudrait une nouvelle fois de vives critiques. « Mettez le en EDF sérieux à la place de cette fraude de Thuram », « Bientôt en EDF j’espère qu’il aura sa place le petit », « Si en septembre DD ne l’appelle pas c’est un scandale », « Très bon joueur qui s’adapte avec beaucoup de coffre » ou encore « Allez DD titulaire direct contre l’Italie » peut-on lire sur X, où les supporters de l’Equipe de France espèrent que Didier Deschamps n’hésitera pas une seconde au moment de sélectionner Michael Olise pour sa prochaine liste.

Cela serait plutôt une bonne idée, car rappelons que le joueur a encore le choix entre plusieurs sélections pour son avenir et notamment entre la France… et l’Angleterre. Autant dire que Didier Deschamps serait très bien inspiré de sélectionner Michael Olise afin de s’assurer la présence d’un énorme talent en Bleus pour les prochaines années.