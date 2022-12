EdF : L’Angleterre a déjà un plan anti-Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposé au Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, l’Angleterre pourrait croiser la route de l’équipe de France au tour suivant. Ce possible quart fait déjà parler outre-Manche, où les consultants savent comment les Three Lions pourront s’occuper du cas Kylian Mbappé.

A l’image des éliminations de l’Allemagne et de la Belgique jeudi, cette Coupe du monde au Qatar réserve de nombreuses surprises. Peu sont ceux qui avaient prédit les qualifications du Maroc et du Japon en tant que leaders de leurs groupes respectifs. Preuve que les favoris annoncés ainsi que leurs supporters ont intérêt à ne pas trop s’enflammer.

Ce contexte n’a pourtant pas l'air de calmer les observateurs anglais. Alors que leur sélection s’apprête à rencontrer le Sénégal en huitièmes de finale dimanche (20h), les spécialistes britanniques commencent déjà à analyser un possible quart face à l’équipe de France. Le consultant de Sky Sports Gary Neville s’est en effet projeté sur la manière de défendre contre Kylian Mbappé.

L’attaquant des Bleus a déjà inscrit trois buts pendant ce Mondial et fait d’énormes différences sur son couloir gauche. Mais pour l’ancien latéral droit, avec Kyle Walker, les Three Lions ont un atout pour neutraliser le Parisien. « Cela ressemble à un choc imminent entre deux trajectoires, non ? Mbappé contre Walker, a annoncé le consultant. On a le latéral droit idéal pour s'occuper de Mbappé, si quelqu'un en est capable. Il a le physique, la vitesse et l'expérience. »

Walker pour museler Mbappé

En concurrence avec Kieran Trippier et Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Manchester City ne serait même pas certain débuter. Et pourtant, Rio Ferdinand confirme l’analyse de Gary Neville. « Pour moi, Walker est actuellement le seul défenseur sur la planète capable de se tenir face à Mbappé et de le défier : "OK, un contre un, on fait la course." Il sera confiant, a imaginé l’ex-défenseur central dans son émission sur YouTube. On l'a vu à l'Euro. Il a la confiance pour le faire et je pense qu'il est le seul capable d'y arriver. » Comme les Anglais, les Polonais se focalisent eux aussi sur Kylian Mbappé.