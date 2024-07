Mbappé massacré avec les pires notes de sa carrière

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La qualification de l'équipe de France après la séance des tirs au but face au Portugal a évité à Kylian Mbappé une grosse prise de tête. Mais pas des sales notes après son quart de finale de l'Euro.

Kylian Mbappé a traversé comme un fantôme la rencontre face au Portugal, mais même s'il n'a pas participé à la séance des tirs au but suite à la décision de Didier Deschamps de le faire sortir avant la deuxième période de la prolongation, le joueur du Real Madrid a dignement fêté la qualification des Bleus. Pourtant, et sans même parler du tir de Bernardo Silva en plein visage qui a évidemment réveillé ses douleurs au nez, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a été totalement à côté de la plaque durant cette rencontre. Sur M6, le duo Domergue-Dugarry ne cachait pas son profond malaise face à la prestation de Mbappé, et sur les réseaux sociaux nombreux étaient ceux qui se demandaient pourquoi le sélectionneur de l'équipe de France n'avait pas remplacé plus vite le Kid de Bondy. Alors forcément, ce samedi, les notes de Mbappé dans les médias sont terribles.

Mbappé est passé à travers, son Euro est mauvais

Dans le quotidien L'Equipe, Kylian Mbappé obtient un 2 sur 10, ce qui est sa pire note depuis ses débuts en équipe de France. « Alors qu'il est censé donner de la vitesse au jeu, il l'a ralenti. Il n'a pas non plus été servi mais c'est d'autant moins évident de le trouver qu'il ne met plus du tout la tête et n'ose plus aller dans les duels. À part une frappe contrée (67e) et une autre trop molle (90e+ 3), son bilan est pauvre », écrit le quotidien sportif, sans pitié avec l'attaquant des Bleus. Dans Le Parisien, où on veut encore mettre cette prestation ratée sur le dos de la gestion de Kylian Mbappé par le PSG, c'est cette fois un 3 sur 10 qui orne le bulletin de notes du joueur de 25 ans. « Bien discret, le capitaine des Bleus n'a pas réussi à prendre l'espace pour faire la différence. Souvent loin de la surface adverse, il n'a pas semblé avoir les jambes pour faire mieux. Il enclenche seu­lement un centre dangereux devant le but (21e)_ Ses tirs cadrés auront été trop mous pour inquiéter Diogo Costa », écrivent nos confrères du quotidien francilien. Et le coup final est porté par Eurosport. « Son Euro est décidément très pénible (...) Il semblerait que le coup reçu sur la tête de Bernardo Silva lui a fait perdre ses esprits (54e) à moins que, rincé, il ne soit tout simplement pas en mesure de faire mieux. Alors oui, il a défendu plus que d'habitude. Mais peut-on s'en contenter ? En bref, une ombre », balance Martin Mosnier.

Mbappé fait un match de candidat RN interviewé sur France 3 régions. — Maxime Mianat (@mianatmaxime) July 5, 2024

De son côté, Kylian Mbappé a reconnu qu'il n'était pas au top de sa forme lors de ce match et que c'est lui qui avait demandé au sélectionneur national de céder sa place : « On avait déjà discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire. On a dit qu'on allait essayer et à la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j'étais trop fatigué. Il m'a dit ok. » Il n'empêche, depuis le début de l'Euro 2024, la star de l'équipe de France n'est pas apparu sous son meilleur jour, loin de là, ce qui évidemment laisse penser qu'il peut enfin sortir du marasme à l'occasion de la demi-finale face à l'Espagne, un match d'autant plus attendu qu'aussitôt après l'Euro, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid et la Liga. Et c'est peu dire que de nombreux journalistes attendent le joueur français au tournant mardi prochain lors de la rencontre face à a Roja.