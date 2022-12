EdF : Kylian Mbappé excite déjà les Polonais

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Qualifiée malgré la défaite contre l’Argentine (2-0) mercredi, la Pologne défiera l’équipe de France en huitièmes de finale du Mondial 2022. Un moment particulier pour les Polonais déjà focalisés sur l’attaquant français Kylian Mbappé.

L’équipe de France n’a pas changé de statut. Déjà cités parmi les favoris avant la Coupe du monde, les Bleus sont toujours aussi redoutés après la phase de groupes. Il faut dire qu’avant la défaite face à la Tunisie (1-0) avec un onze largement remanié, les hommes de Didier Deschamps avaient annoncé la couleur contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Un certain Kylian Mbappé a notamment marqué les esprits avec trois buts inscrits.

Du coup, la Pologne, adversaire des Bleus en huitièmes de finale, a forcément les yeux rivés sur l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le latéral droit Matty Cash pensait déjà à son prochain duel alors qu’il savourait la qualification. « C'est irréel, on s'offre tous un moment incroyable en marquant l'histoire, s’est réjoui l’international polonais. Cela faisait 30 ans que la Pologne ne s'était plus qualifiée en Coupe du monde, donc c'est un jour incroyable et je suis vraiment impatient d'affronter Kylian Mbappé ! »

Le défi lancé à Mbappé

Le Parisien deviendrait presque le principal sujet de conversation dans le vestiaire polonais. En effet, le gardien Wojciech Szczesny ne cache pas non plus son excitation à l’idée d’affronter Kylian Mbappé. « Ils sont largement favoris, c’est l’une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour, annoncé le gardien de la Juventus Turin. La clé pour stopper Kylian Mbappé ? Moi-même ! » Voilà qui ressemble à un défi lancé au gamin de Bondy. Logique, puisque le Bianconero abordera le duel avec confiance après avoir sorti deux penalties dans la compétition, dont celui de l’Argentin Lionel Messi.