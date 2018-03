EdF : L'anecdote croustillante de Pavard, sosie officiel de Rabiot

Dans : Equipe de France, Bundesliga, PSG.

Convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, Benjamin Pavard sera-t-il de nouveau dans la liste du sélectionneur tricolore pour les matchs amicaux face à la Colombie et la Russie fin mars ? Le suspense sera levé jeudi, même si le défenseur de Stuttgart pourrait se faire griller par Mathieu Debuchy dans la liste des Bleus. En attendant, les deux sélections qui sont désormais à son compteur lui ont permis de gagner en notoriété, comme il l’a expliqué à France Football. Il y a peu de temps encore, on le confondait dans la rue avec… Adrien Rabiot.

« Si on me reconnait en France ? Juste après mes sélections, j’étais allé voir Nice-Lyon et Monaco-Paris, et on m’avait pas mal arrêté dans la rue. C’était la première fois. Avant, avec les Espoirs, on me confondait avec Adrien Rabiot. Un jour, pendant un rassemblement au Mans, je passe devant des supporters à la sortie de notre hôtel et là j’entends : « Eh Rabiot ! » Je regarde, mais je passe sans m’arrêter et là j’entends : « Mais il a la grosse tête, Rabiot ! », c’était assez drôle » a lâché le néo-international français, qui devra cravacher s’il veut disputer le Mondial 2018 avec les Bleus en juin prochain. En attendant, il peut se vanter d'être le sosie officiel du milieu parisien...