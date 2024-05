EdF ‍: Kylian Mbappé est cuit, Griezmann n'en revient pas

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n'a pas forcément convaincu en cette deuxième partie de saison, et la question de son niveau de jeu en vue de l'Euro a été posée à Antoine Griezmann. La réponse de Grizi a été sèche.

Il est l’heure de penser à l’équipe de France pour les stars tricolores, et Antoine Griezmann a profité de la première conférence de presse organisée à Clairefontaine pour mettre les choses au clair. Avec son expérience, le vice-capitaine tricolore a tenu à désamorcer les éventuelles critiques à l’égard de Kylian Mbappé, qui a connu une fin de saison décevante avec son niveau affiché dans la double confrontation face à Dortmund, et même en finale de Coupe de France contre l’OL. Les questions sur son avenir, son utilisation irrégulière par Luis Enrique au PSG, ont certainement pesé sur son état de forme et sa fraicheur mentale. Mais les doutes doivent rapidement être levés aux yeux d’Antoine Griezmann, qui n’admet pas qu’on puisse remettre en cause le niveau réel de son capitaine.

Le joueur de l’Atlético de Madrid a tenu à reprendre de volée ceux qui pouvaient définir la saison de Kylian Mbappé comme moyenne ou décevante. « Kylian il a mis combien de buts ?? Et il a pas fait une bonne saison… Put… les mecs, peu importe ce qu’on peut dire, Kylian il marque, il marque, et il met 44 buts. Alors oui, il n’y a pas que les stats dans le football. Surtout que moi, je déteste quand on me parle que de ça. Mais quand même, 44 buts c’est énorme. Donc à nous de le mettre dans les meilleures conditions et de faire en sorte qu’il soit heureux en touchant le plus de ballons possibles. On s’appuiera aussi sur d’autres armes offensives. Que ce soit défensivement ou offensivement, on a de quoi faire », a tenu à rappeler Antoine Griezmann, pour qui tout doit être mis en place pour avoir un grand Mbappé à l’Euro. Et sinon, la France doit aussi être capable de répondre présente si l’attaquant du PSG ne retrouve pas sa meilleure forme sur les premiers matchs des Bleus à l’Euro.