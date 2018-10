EdF : Koscielny tire un trait définitif sur sa carrière en Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Premier League.

Laurent Koscielny aurait pu boucler sa grande carrière internationale de la plus belle des manières en remportant la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Mais une rupture du tendon d'Achille droit sous le maillot d'Arsenal en mai dernier en a décidé autrement... Et le défenseur central a décidé de ne pas revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale, malgré son forfait au Mondial et cet énorme regret russe.

« Je pense avoir donné ce que je pouvais à l'Equipe de France. L'Equipe de France a une très belle génération avec de grands joueurs, les Bleus c'est fini pour moi. Je serai toujours un supporter de l'Equipe de France parce que ça reste une équipe qui représente notre pays, mais je ne remettrai pas un maillot bleu. J'ai envie de continuer à Arsenal, je ne sais pas quel niveau je vais avoir, je n'ai pas repris les entraînements, mais j'ai envie de me battre », a avoué, sur Canal+, Koscielny, qui laisse donc sa place aux jeunes, comme Varane, Umtiti ou Kimpembe, chez les Bleus, avec qui il aura quand même vécu de grandes émotions entre un quart de finale de Coupe du Monde en 2014 et une finale à l'Euro 2016.