EdF ‍: Kolo Muani est surcoté, Daniel Riolo met le feu

Par Corentin Facy

Titulaire en Grèce, Randal Kolo Muani a renoué avec le chemin du but en Equipe de France… mais l’attaquant du PSG n’a pas convaincu pour autant.

Habitué à jouer au poste d’avant-centre ces derniers mois avec l’Equipe de France, Randal Kolo Muani a été utilisé dans un rôle différent contre la Grèce mardi soir. Aligné sur le côté gauche et profitant de la mise au repos de Kylian Mbappé, l’ex-attaquant de l’Eintracht Francfort a eu l’occasion de marquer des points à six mois de l’Euro 2024 en Allemagne. Buteur, l’attaquant du Paris Saint-Germain a retrouvé un peu de confiance. Néanmoins, sa performance globale reste très insuffisante pour espérer une place de titulaire en Equipe de France. Ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire le contraire puisque dans l’After Foot au micro de RMC après le match, le journaliste a regretté les prestations de « Kolo » aussi bien sous le maillot tricolore que sous celui du PSG.

Et si finalement, l’ancien attaquant de Nantes, pour qui tout a été très vite depuis un an, n’était pas un peu surcoté ? Daniel Riolo pose la question et y répond en partie. « Il n’a pas joué des tonnes de fois avec l’Equipe de France, mais je trouve que ce n’est pas un joueur marquant. Au PSG, il n’a toujours pas digéré son transfert, il n’a rien fait depuis le début de la saison. Tout va trop vite pour lui, contre la Grèce il met un beau but, il faudrait d’ailleurs souligner la remise délicieuse de Giroud sur ce but. Mais en dehors du but, je le trouve assez effacé comme joueur, je ne suis pas emballé par ce mec-là. Je pense qu’il recule dans la hiérarchie en attaque, dans mon esprit il est derrière Thuram » a analysé Daniel Riolo avant de soulever un vrai débat sur le niveau réel de Randal Kolo Muani.

Riolo « ne voit pas ce qui a justifié » l’arrivée de Kolo Muani en Bleus

« Tu as l’impression qu’il est en Equipe de France par hasard, je ne vois pas ce qui a justifié son arrivée. Il a mis son but contre le Maroc, mais qu’a-t-il fait dans sa vie ? Sa saison à Francfort ? Il va quand même falloir comprendre que chaque football a ses particularités. Les joueurs là-bas sont énormément motivés à attaquer et peu à défendre » estime le journaliste, pas du tout convaincu au final que Randal Kolo Muani ait le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain ou en Equipe de France. Un constat assez brutal pour celui qui a tout de même inscrit la bagatelle de 23 buts en plus de délivrer 17 passes décisives en 2022-2023 sous les couleurs de Francfort. Quoi qu'il en soit, Randal Kolo Muani devra vite performer pour effacer les doutes au sujet de son niveau s'il veut rester titulaire au PSG et participer à l'Euro en 2024 avec la France.