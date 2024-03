EdF ‍: Khephren Thuram a le melon, adieu l’Euro ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire contre le PSG mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France (3-1), Khephren Thuram n’a pas livré une prestation inoubliable. Plus globalement, la saison du milieu de terrain niçois laisse à désirer.

Excellent l’an passé, Khephren Thuram peine à confirmer cette saison. Intéressant dans la bonne période niçoise au début du championnat, l’international français fait néanmoins preuve d’une irrégularité embêtante au plus haut niveau. Mercredi soir lors du quart de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, le frère de Marcus était attendu comme l’un des leaders du Gym afin d’espérer un gros coup dans la capitale française. Mais sa prestation a été décevante, tout comme celle d’ailleurs de son compatriote Jean-Clair Todibo. Et si ces deux joueurs étaient finalement un brin surcotés et encore très loin du niveau requis pour jouer en Equipe de France alors que l’Euro approche à grands pas ?

En ce qui concerne Khephren Thuram, c’est une certitude selon Daniel Riolo, qui soupçonne d’ailleurs l’ancien Monégasque d’avoir le melon depuis qu’il a joué en Equipe de France. « Thuram n’est plus bon depuis très longtemps. Je n’ai jamais été dans la hype, je ne comprends plus ce que veut faire Nice. Ce n’est pas sur un match contre le PSG que l’on va essayer de comprendre quoi que ce soit. Mais il y a eu beaucoup trop d’enflammade sur Khephren Thuram, je pense que lui aussi a gonflé énormément de la tête » a lancé Daniel Riolo, avant de poursuivre.

Daniel Riolo attaque Thuram... et Todibo

« Le milieu de terrain, quand ça marchait très bien à Nice, c’est quand il y avait Youssouf Ndayishimiye qui était un rouage essentiel mais entre ses blessures et ses rechutes, ça a beaucoup handicapé l’équipe. Tout le monde bloque désormais les relances de Todibo et de Dante, les clubs adverses ont compris, Todibo a baissé son niveau de performance et c’est tout le jeu de Nice qui a disparu » a analysé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC après la qualification facile du PSG face à Nice en quart de finale de la Coupe de France au Parc des Princes. A trois mois de la liste définitive de Didier Deschamps pour l’Euro, il est évident que Khephren Thuram va devoir montrer un tout autre niveau s’il veut avoir une maigre chance de faire partie de l’aventure en Allemagne.