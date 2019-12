EdF : Karim Benzema de retour, il se bouche les oreilles

Dans : Equipe de France.

Depuis plus d’une semaine, le nom de Karim Benzema est régulièrement associé à l’Equipe de France dans l’optique des Jeux Olympiques 2020.

Et pour cause, ce n’est pas Didier Deschamps qui dirigera la sélection tricolore à Tokyo, mais l’entraîneur des Espoirs, à savoir Sylvain Ripoll. La possibilité de revoir Karim Benzema le temps d’une compétition estivale existe donc, puisque l’ancien coach du FC Lorient aura le droit de convoquer trois jokers de plus de 21 ans. Didier Deschamps et Noël Le Graët ont d’ores et déjà botté en touche à ce sujet ce week-end, indiquant que Sylvain Ripoll était le seul à pouvoir décider de la convocation ou non de Karim Benzema pour les JO.

Mais après tout, que pense l’attaquant du Real Madrid de tout cela ? Après le match nul de l’équipe de Zinedine Zidane à Valence, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a, lui aussi, botté en touche. « Un retour en Equipe de France pour les JO ? Je travaille pour le Real Madrid et ce que l'on dit, je ne l’écoute pas » a indiqué Karim Benzema, lequel a « confiance en (lui). Mes coéquipiers m’aident beaucoup pour marquer des buts ». On l’aura bien compris, l’avant-centre madrilène n’est pas un bavard lorsque les questions portent sur l’Equipe de France. Il faudra donc attendre l’été prochain afin d’avoir une réponse officielle concernant la participation ou non de Karim Benzema aux JO avec la France.