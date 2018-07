EdF : Kanté meilleur joueur du Mondial ? Evidemment pour Lineker !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Gary Lineker est un fan absolu de N'Golo Kanté, l'ancien international anglais, désormais consultant pour la BBC, étant parfaitement conscient de l'apport du milieu de terrain dans la quête du titre historique de Leicester, son club de coeur. Mais pour Gary Lineker, dont l'avis est très écouté de l'autre côté de la Manche, Leicester ou pas, l'ancien joueur caennais mérite le titre de meilleur joueur du Mondial 2018.

Sur le site de L'Equipe, le plus populaire consultant de Grande-Bretagne développe sa thèse avec lyrisme. « N'Golo a été pour moi, jusqu'à présent, le joueur de ce Mondial. Il n'est pas forcément le type que l'on va remarquer ou qui va chercher à se mettre en avant. C'est un joueur au service des joueurs. Avec Kanté, la France joue à douze. Il vaut deux milieux de terrain à lui seul. Il est partout. Sa qualité de passe est excellente et il franchit les lignes. Il se projette en avant. Franchement, c'est un sacré avantage d'avoir un Kanté dans son équipe. Il est l'une des clés du parcours de l'équipe de France et explique son statut de grande favorite de cette finale. Quel joueur ! Je suis fan. Dans sa position, il est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Comme milieu récupérateur, il possède une incroyable lecture du jeu. Il intercepte des ballons impossibles. Il court partout, il ratisse. C'est un vrai pickpocket. La manière dont il chipe le ballon dans les pieds des joueurs adverses, sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent, est incroyable. Et il relance toujours vite et propre.Je me demande toujours comment Didier Deschamps a fait pour se priver de lui en finale de l'Euro 2016. Je pense qu'il a commis ce jour-là sa plus grande erreur de manager, avec tout le respect que j'ai pour cet immense coach. Avec Kanté, vous n'auriez pas perdu cette finale », affirme Gary Lineker, qui vote donc en faveur du milieu de terrain de l'équipe de France. Si les Bleus gagnent dimanche le Mondial, N'Golo Kanté pourrait donner raison à l'ancien joueur anglais...