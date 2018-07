EdF : Kanté était malade lors de la finale France-Croatie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Sorti en seconde période dimanche lors de la finale de la Coupe de Monde entre la France et la Croatie, et remplacé par Steven Nzonzi, N'Golo Kanté ne semblait au mieux de sa forme pour cette ultime rencontre. Et si l'on croit Le Parisien, ce petit coup de mou de l'ancien caennais a été provoqué par un souci physique. En effet, N'Golo Kanté souffrait d'une gastro-entérite, ce qui explique totalement son match très moyen. Pour l'instant, personne n'a confirmé cette révélation du quotidien parisien.