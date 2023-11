EdF ‍: Kanté et la France c'est fini, Deschamps a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Longtemps blessé avec Chelsea, N'Golo Kanté retrouve petit à petit des couleurs avec son nouveau club Al-Ittihad. Si Didier Deschamps le considère toujours comme sélectionnable, en interne il se fait déjà l'idée de ne pas le convoquer pour l'Euro 2024.

Forfait pour la Coupe du monde 2022, N'Golo Kanté n'a pas pu défendre son titre de champion du monde avec l'équipe de France. Lui qui a été si important en Russie, a insisté impuissant au sacre de l'Argentine au Qatar. Pas dans les plans de la direction londonienne pour le nouveau projet des Blues, le milieu de terrain a décidé de rejoindre Karim Benzema à Al-Ittihad. Il est l'une des stars qui a rejoint le faramineux projet de l'Arabie saoudite l'été dernier. Après un temps d'adaptation, Kanté retrouve des couleurs et son niveau d'antan. Didier Deschamps a expliqué à de nombreuses reprises que l'ancien joueur de Caen reste sélectionnable. Mais selon les informations de l'Équipe, le tacticien français a déjà des plans pour l'Euro en Allemagne et compte se passer des services de son ancien homme à tout faire.

Deschamps se passe de son ancien facteur X pour l'Euro

Avec le repositionnement, d'Antoine Griezmann au milieu de terrain, l'éclosion de jeunes talents comme Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana ou encore Warren Zaïre-Emery et l'affirmation des tauliers Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, les places sont très chers dans l'entrejeu de l'équipe de France. En alliant jeunesse et expérience, Didier Deschamps essaye de trouver la combinaison parfaite pour l'Euro 2024, après une précédente édition complètement ratée. La France est favorite et ne doit pas décevoir avec son équipe armée comme personne. Ainsi, l'Équipe affirme que le coach des Bleus n'envisage pas de rappeler Kanté pour cette compétition internationale. Ainsi, à moins d'un forfait de dernière minute, N'Golo Kanté peut probablement dire adieu à la sélection nationale, lui qui semblait intouchable il y a encore quelques années. Une décision forte de Deschamps qui apprécie toujours autant Kanté mais qui a fait les frais de sa longue absence et de son âge plus avancé.