EdF : Kamara préféré à Camavinga, un choix pour bloquer le Sénégal ?

Par Alexandre Chochois

Ce jeudi 19 mai 2022, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a appelé pour la toute première fois le Marseillais Boubacar Kamara au milieu de terrain. Pour certains observateurs, le Madrilène Eduardo Camavinga aurait sûrement été préféré sans cette polémique avec le Sénégal.

Sportivement, Boubacar Kamara réalise une saison pleine avec l'Olympique de Marseille. Et postulait logiquement à une place en équipe de France. Mais ces dernières heures, la première convocation du joueur de 22 ans suscite des réactions mitigées. En effet, il n'y a pas si longtemps, le natif de Marseille faisait l'objet de rumeurs selon lesquelles il aurait donné son accord à Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, afin de rejoindre les Lions lors du Mondial 2022. Dans la foulée, les Bleus pensent à lui. Didier Deschamps a immédiatement tenté de désamorcer le conflit : « À aucun moment, je l'ai fait ou je le ferai, de sélectionner un joueur pour qu'il n'ait le deuxième choix. » Dernièrement, la France a vu Aymeric Laporte rejoindre l'Espagne, sans sourciller. Mais le dossier Kamara n'est pas clos pour tout le monde.

« Prendre Kamara, je trouve ça bizarre », lâche Acherchour

🇫🇷🇸🇳 "S'il n'y avait pas eu ces rumeurs sur Kamara au Sénégal, Deschamps aurait pris Camavinga. Et ça me dérange !"



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/qagNwVCMc0 — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) May 19, 2022

Sur le plateau de Winamax TV, Walid Acherchour a confié son scepticisme. « J'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu ce choix, ces rumeurs sur Kamara au Sénégal, Didier Deschamps aurait pris Camavinga. (...) S'il décide de prendre Kamara, c'est qu'à un moment donné, il y a une volonté. Je trouve ça bizarre et ça me dérange », a-t-il notamment lâché.

Même son de cloche ou presque chez Hanif Ben Berkane, notre confrère de chez Foot Mercato : « Bouba Kamara convoqué avec la France et étrangement préféré à Camavinga. Ce choix de Deschamps a tout d’un blocage au moment où on l’annonce tout proche du Sénégal. C’est aussi ça le jeu des binationaux. Et ce n’est pas qu’en Afrique comme on vient de le voir. » Chacun se fera sa propre opinion. Reste à savoir si Didier Deschamps sera amené à renouveler l'expérience lors des prochains rassemblements, ou non.