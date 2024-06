EdF ‍: Il veut dire ce qu'il pense sur la France, Deschamps l'en empêche

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Match de petite facture de l'équipe de France face au Canada avec un triste 0-0 avant de passer en mode Euro. Daniel Riolo, qui aimerait bien passer les Bleus à la moulinette, s'en interdit en raison de la jurisprudence Didier Deschamps.

Dans un message prémonitoire, Didier Deschamps avait prévenu tout le monde ce dimanche sur TF1, quelques heures avant le match face au Canada. Alors que tout le monde rêve de voir les Bleus gagner avec panache et profiter de leur formidable escouade offensive pour faire trembler les filets à chaque match, le sélectionneur national joue la victoire finale, et compte bien s’appuyer sur la recette de 2018 - et même celle de 1998 - à savoir une défense solide comme base de tout succès. Et tant pis pour le spectacle. « Une défaite, c’est une défaite. Sur le moment, on peut dire « ils ont bien joué », « ils ont mérité ». Mais, à l’arrivée, on retient quoi ? Que c’est perdu. Ce n’est pas pour autant que l’on doit renoncer au reste. Plus le contenu est bon, plus on a de chances de gagner. Des personnes peuvent penser que, pour moi, seul le résultat compte mais c’est évident », a ainsi rappelé Didier Deschamps.

C'est terminé à Bordeaux. Les Bleus concèdent le match nul face au Canada (0-0).



Lors du match de ce dimanche soir, malgré une forme physique correcte, les Français n’ont pas trouvé l’ouverture face au Canada, dans un match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Le 0-0 final n’est ni enthousiasmant, ni rassurant. Grand détracteur de Didier Deschamps, Daniel Riolo n’ose même plus dire du mal et s’inquiéter pour la suite, notamment parce que l’équipe de France version « DD » s’en sort tout le temps.

Deschamps va encore trouver un truc

« Le match est dans la continuité de ce qu’on a vu en 2024, c’est mauvais, médiocre, très moyen. Le manque de créativité n’est pas nouveau, on ne compte que sur la percussion, la vitesse et le physique. Malgré tout ça, je ne pourrais jamais enfoncer ces Bleus. C’est l’histoire de l’habitude de la performance. Même si tu les vois mauvais, tu te dis que Deschamps va encore trouver un truc et qu’ils vont arriver. Et tu n’oses plus dire tout le monde que tu penses d’eux. Ils nous ont tellement habitué quand la compétition démarre à être fort, on se dit qu’ils vont peut-être y arriver encore », a livré un Daniel Riolo qui ne se retient pas d’habitude pour tacler la bande à Didier Deschamps quand le jeu n’est pas au rendez-vous. Mais avec les années qui passent et la régularité dans la performance des Bleus, même le consultant de RMC n’ose plus vraiment prédire un Euro difficile à la formation tricolore.