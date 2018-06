EdF : Hugo Lloris point faible des Bleus ? N'importe quoi...

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

A dix jours du début du Mondial pour l'équipe de France, des débats agitent les réseaux sociaux concernant le niveau des gardiens de but des Bleus. Car que ce soit Hugo Lloris, Steve Mandanda ou Alphonse Aréola, aucun n'a réussi la saison parfaite. Et vendredi dernier, contre l'Italie, le numéro 1 et capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a provoqué un début de polémique suite au but encaissé. Mais pour l'ancien entraîneur des gardiens du PSG et de l'OM, il n'y a pas de souci à se faire avec le portier de Tottenham.

« J’aime ses prises de balle et sa manière d’aller vite au sol. Il a une grande qualité d’appuis : on voit qu’il a joué au tennis quand il était jeune. Mentalement, rien ne le perturbe. Il commet une erreur ? Il est déjà dans l’action suivante ou dans le match d’après. En a-t-il commis une en repoussant le coup franc qui a amené le but de l'Italie ? Je ne crois pas. Il est masqué au départ et c’est vraiment compliqué de repousser le ballon vers l’extérieur, explique, dans L’Equipe, Nicolas Dehon, qui voit tout de même un petit défaut dans le jeu d’Hugo Lloris. En revanche, je trouve que son pied droit a moins de précision que le gauche. Il a toujours tendance à se réaxer sur le gauche et à privilégier le jeu long à la relance courte. »