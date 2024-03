EdF ‍: Hervé Renard se retire, Aulas reçoit une offre alléchante

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Hervé Renard ne prolongera pas l’aventure avec l’Equipe de France féminine au-delà des Jeux Olympiques et le banc des Bleues donne envie à de nombreux candidats potentiels.

Jean-Michel Aulas et Philippe Diallo ne devraient pas trop galérer pour trouver un successeur à Hervé Renard à la tête de l’Equipe de France féminine. Certes, les patrons de la FFF vont devoir se creuser les méninges pour effectuer le bon choix. Mais l’avantage, c’est que les candidatures ne manquent pas. Sur l’antenne de RMC ce week-end, l’ancien coach de Toulouse, Pascal Dupraz, s’est déclaré candidat. Il n’est pas le seul. Ancien sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc ainsi que de l’Olympique Lyonnais, Reynald Pedros est lui aussi intéressé. Au micro de Canal +, le consultant de la chaîne cryptée a officiellement fait part de son désir de prendre la suite d’Hervé Renard et le fera savoir de manière officielle à la Fédération française de Football dès lors que les candidatures seront ouvertes.

Car pour l’instant, Jean-Michel Aulas espère toujours convaincre Hervé Renard de prolonger même si à priori, cela sera mission quasiment impossible. « A partir du moment où Hervé Renard a pris la décision de quitter ses fonctions après les JO, effectivement, je suis candidat pour reprendre l’équipe de France après la mission de Hervé Renard. Les dirigeants de la Fédération française de football n’ont pas encore ouvert les candidatures officiellement. Quand on saura quand nous pourrons envoyer nos candidatures, je le ferai avec grand plaisir parce que c’est quelque chose qui me tient à cœur » a fait savoir Reynald Pedros sur Canal +. La question est maintenant de savoir si son profil sera de nature à intéresser les dirigeants de la FFF et notamment Jean-Michel Aulas, en charge de la sélection féminine. A n’en pas douter, son passé à l’OL mais également avec les filles du Maroc seront des arguments à faire valoir pour Reynald Pedros, dont le profil a tout pour plaire.