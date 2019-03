EdF : Harcelé sur les Bleus, il ne pense plus qu'à ça

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Encore titulaire contre le Real Madrid samedi soir avec le FC Barcelone (1-0), Clément Lenglet est un joueur dont le niveau commence à devenir très intéressant, notamment pour l’Equipe de France. D’ailleurs, les journalistes ne s’y trompent pas en questionnant quasiment toutes les semaines l’ancien joueur de Nancy sur les Bleus. De nouveau interrogé par beIN SPORTS, Clément Lenglet a avoué qu’à force d’être questionné sur la sélection, il y pensait très fortement. Reste maintenant à voir s’il sera dans la prochaine liste de Didier Deschamps, fin mars…

« L’Equipe de France dans ma tête ? Tout le monde me pose la question, donc forcément, j’y pense. Ça revient sur le tapis à chaque fois. Je me contente de faire mes performances à Barcelone, c’est le plus important je pense. Mais ensuite, si quelque chose doit venir fin mars, je serai très content. Et dans le cas contraire, je vais continuer à bosser car il y a une belle concurrence ici » a confié celui qui a été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse du Santiago Bernabeu de Madrid, samedi. Une performance qui n’a sans doute pas échappé à un certain Didier Deschamps.