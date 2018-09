EdF : Griezmann veut sauver le soldat Giroud !

Dans : Equipe de France.

Les matches passent et même s'il est régulièrement titulaire Olivier Giroud n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 10 matches, sa dernière réalisation remontant au match amical contre l'Irlande avant le Mondial. Muet en Russie, l'attaquant de Chelsea sait que son statut commence à provoquer des gros débats, d'autant plus que l'absence de Karim Benzema chez les Bleus met évidemment une énorme pression dans ce dossier. Mais ce samedi, à la veille des retrouvailles entre l'équipe de France et ses supporters, ce sera contre les Pays-Bas au Stade de France, Antoine Griezmann a voulu soutenir très fermement Olivier Giroud.

« Olivier nous fait du bien, il prend les deux centraux avec lui. Il laisse la liberté entre le ''6'' adverse et les deux centraux. Il travaille pour l'équipe, défend beaucoup, est précieux sur les coups pied arrêtés. Il est notre 9 titulaire depuis longtemps. On a confiance en lui. Parfois, ça ne veut pas rentrer, c'est vrai. Et parfois, tu la mets n'importe comment et ça rentre. A nous de l'aider », a confié, en conférence de presse, l'attaquant des Bleus, qui espère que la disette d'Olivier Giroud s'achèvera dimanche soir.