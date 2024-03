EdF ‍: Griezmann, Lacazette, Mbappé, Daniel Riolo a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans les mois à venir, Thierry Henry va se creuser la tête pour savoir qui seront ses trois « jokers » de plus de 23 ans aux JO. Les noms de Griezmann, Giroud, Mbappé, Benzema et même Lacazette ont été évoqués.

Dans un monde idéal, Thierry Henry adorerait avoir Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela paraît néanmoins très difficile, car les clubs étrangers ne sont pas vraiment sensibles à la cause des Bleus pour cet évènement et ont peu de chance de libérer leurs meilleurs joueurs à une période de préparation de la saison. Il va donc falloir piocher principalement dans les clubs de Ligue 1, bien plus sensibles à la cause tricolore pour les Jeux Olympiques. Dans cette optique, le nom d’Alexandre Lacazette a été évoqué récemment.

Mais que ce soit pour Lacazette, Mbappé ou un autre, Daniel Riolo n’aime pas la logique de piocher dans des joueurs de plus de 23 ans pour composer une liste olympique. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a milité pour une liste 100 % U23. « Lacazette aux JO car Deschamps n’en veut plus, pourquoi pas mais dans ce cas ça veut dire que tu dégages Kalimuendo. Ce système, je le trouve bizarre car tu as des mecs qui viennent se mêler d’une compétition qui n’est pas pour eux. Ce n’est pas génial. Moi, je ferais jouer que des U23 pour les Jeux Olympiques et basta, je ne ferais pas de bricolage » a d'abord lancé l'éditorialiste de l'After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo aimerait des JO de football sans joker

« Les joueurs de plus de 23 ans, j’ai quand même l’impression qu’ils prennent la place de quelqu’un. Giroud, ce serait une belle histoire de terminer par les JO avant de se barrer mais encore une fois, un gars comme Kalimuendo qui est en Espoirs depuis longtemps… je trouve ça un peu dur. Après, si je dois choisir trois joueurs je dis Giroud, Mbappé et Griezmann. Mais ce n’est pas réaliste. Avec des conditions réalistes, à part en Ligue 1, personne ne te libèrera de joueur et te fera de cadeau » a lancé Daniel Riolo, qui sait que Thierry Henry ne se privera pas de trois jokers qui peuvent avoir leur importance dans la compétition, et c’est bien normal puisque les autres sélections ne se priveront pas non plus. Mais dans l’absolue, le journaliste ne serait pas choqué pas une réforme de cette règle et d’une compétition 100 % moins de 23 ans lors des Jeux Olympiques. Ce qui permettrait en autre d’éviter les débats sans fin pour savoir qui seront les jokers.