EdF : Griezmann dit pourquoi il joue mieux avec Giroud que Mbappé

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Alors que son association avec Kylian Mbappé ne fait pas encore des ravages chez les Bleus, Antoine Griezmann a expliqué comment il allait s'y prendre pour la rendre irrésistible.

Entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, cela paraît comme une évidence en équipe de France. Et pourtant, les deux meilleurs attaquants tricolores n'ont pas vraiment une bonne relation technique sur le terrain, alors que leurs qualités semblent plutôt complémentaires. Mais comment changer les choses pour assister à la création d'un véritable duo ? L'attaquant de l'Atlético Madrid a sa petite idée en tête, même si une bonne entente doit normalement se faire d'une manière naturelle sans forcer les choses.

« Ma relation avec Mbappé sur le terrain des Bleus ? On a peu de temps pour mettre ça en pratique pendant les matchs, parce qu'à l'entraînement, c'est bien beau de faire des une-deux, et que ça marche. Mais en match, c'est différent. Après, c'est à moi de connaître ses appels, de le comprendre, d'avoir ce réflexe de le voir avant que je reçoive la balle. Un réflexe que j'ai avec Lucas Hernandez par exemple. Je sais qu'il va me demander la profondeur tout le temps, c'est un automatisme. Meilleur avec Giroud ? C'est aussi parce que j'ai joué plus de matchs avec Olivier. Mais je sais que ça va venir, et dès que ça va être le cas, ça va faire encore plus de bien à l'équipe. Après, je m'entends très bien avec Kylian, je suis allé à Disneyland avec lui (rires) », a lancé, sur le Canal Football Club, Grizi, qui trouvera peut-être la solution quand Mbappé sera repositionné dans l'axe de l'attaque de la France à la place d'un Giroud en perte de vitesse.